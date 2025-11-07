Calcio 1a Categoria – Ayolade lancia la Serenissima: “Abbiamo le carte in regola per andare in Promozione”

Roncoferraro Domenica scorsa la Serenissima ha fermato la corsa della Dinamo Gonzaga, imponendosi 1-0 in casa dei biancorossi e costringendoli a cedere lo scettro della capolista al Montirone. Un rigore di Isaac Ayolade, attaccante classe 2001, è bastato a piegare la resistenza dei gonzaghesi e a guidare così la Sere alla vittoria. «Siamo scesi in campo con grande attenzione, sapendo che affrontavamo una formazione che non aveva ancora perso in campionato – racconta la punta -. Fin dal primo minuto eravamo quindi determinati a portare a casa tre punti fondamentali per la nostra risalita in classifica. Nonostante avessimo alcuni giocatori fermi ai box, mister Manini è riuscito a gestire la formazione nel migliore dei modi. Per il resto, fa sempre piacere segnare un gol decisivo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi». Con questo successo, i biancazzurri hanno toccato quota 14 punti e sono ora a ridosso della zona play out. Isaac e compagni non vogliono però fermarsi: «Siamo consapevoli della nostra forza e convinti di non avere ancora fatto vedere quasi nulla del nostro potenziale a questo punto. Ogni partita deve essere un’occasione per dimostrare il nostro valore, che sta nella coesione del gruppo e nello spirito di sacrificio da parte di tutti. Se continuiamo a interpretare le partite e a disputarle come abbiamo fatto con il Gonzaga – continua l’attaccante – possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Perchè questo accada dobbiamo guardare solo a noi stessi: nessun timore degli avversari, ma consapevolezza di essere una squadra determinata, ben organizzata da un grande mister e con elementi che possono fare la differenza».

Il messaggio è quindi chiaro: «Non voglio girarci troppo attorno, penso che possiamo iscriverci alla lotta per il titolo – spiega Isaac -. Sono convinto che ci aspettano grandi cose e un cammino importante. In primis, lo dico a me stesso: con questi compagni al mio fianco, posso segnare ancora tanti gol». Il prossimo appuntamento della Sere sarà domani in casa contro i piacentini del Castelvetro. La punta non vuole cali di intensità: «La cosa migliore da fare è dimenticarsi subito di questa vittoria e prepararsi alla prossima partita. Questo significa lavorare sodo in allenamento e arrivare alla sfida ancora con la giusta mentalità. Dobbiamo – conclude Isaac – portare rispetto agli avversari e non rischiare di sottovalutare nessuno. Allo stesso tempo, sappiamo di avere i mezzi per conquistare la vittoria e daremo battaglia per ottenere altri tre punti».