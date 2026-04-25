Calcio 2a Categoria – La River chiede strada al Moglia, ma la salvezza diretta è complicata. Berti: “Non dipende solo da noi”

Revere La River gioca domani la sua ultima gara di campionato ospitando il Moglia, fresco di promozione in Prima Categoria. Una sfida tutt’altro che semplice per i biancorossi, chiamati a fare risultato per alimentare le residue speranze di salvezza diretta. La River si presenta all’ultimo turno con 32 punti, appaiata al San Lazzaro, e con il ricordo della sconfitta per 2-0 rimediata all’andata sul campo del Moglia. «Le possibilità di centrare la salvezza evitando i play out sono poche – ammette il presidente Enrico Berti (nella foto) -. Servono diverse combinazioni favorevoli e non dipende solo da noi. Aspettiamo i risultati delle nostre dirette rivali, ma è fondamentale pensare prima di tutto a fare la nostra partita». Il numero uno del club chiede massima concentrazione: «Dovremo affrontare al meglio la gara contro il Moglia e cercare di chiudere con un successo. Non sarà facile, perché i nostri avversari non verranno a Revere per una passerella: vorranno onorare il campionato e dimostrare di meritare la promozione». Infine uno sguardo alla stagione: «Non è andata come speravamo, anche a causa di diverse problematiche. Se dovremo giocarci la salvezza ai play out, accetteremo il verdetto del campo».