Calcio 2a Categoria – La River si presenta e rilancia: entusiasmo e tanta voglia di stupire

Revere Nella splendida cornice della Canottieri Revere, si è tenuta la presentazione ufficiale della River, pronta ad affrontare il campionato di Seconda Categoria dopo una stagione entusiasmante culminata con il trionfo nei play off. Un salto di categoria conquistato con merito, frutto del lavoro di squadra, della passione e dell’impegno che la società ha saputo mettere in campo settimana dopo settimana. La serata è stata un momento di festa e condivisione, alla presenza della quasi totalità della rosa (assenti giustificati solo due giocatori in ferie), dell’intera dirigenza e del sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari, gradito ospite e sostenitore del progetto biancorosso. In un clima conviviale, con musica, risate e una cena davvero impeccabile, la River ha voluto presentare i nuovi volti che entreranno a far parte della grande famiglia, consolidando un gruppo già affiatato e determinato a ben figurare anche nel campionato superiore. Tra un brindisi e l’altro, hanno preso la parola il presidente Enrico Berti, il vice Luca Nardi, l’allenatore Luca Guicciardi e lo stesso sindaco Borsari. Tutti hanno espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto e rinnovato l’entusiasmo in vista della nuova avventura: l’obiettivo sarà quello di confermarsi, divertire e continuare a crescere, rimanendo fedeli ai valori che hanno sempre contraddistinto la società. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Associazione Canottieri Revere e a tutto il suo staff per l’eccezionale ospitalità e la cena perfetta offerta ai presenti. Un evento riuscito in ogni dettaglio, che ha saputo unire spirito sportivo e senso di appartenenza. Ora la parola passerà al campo, dove la River è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Il raduno è fissato per il 18 agosto.