Ciclismo – Giovanissimi domenica mattina a Revere per il “GP Mezzaqui”. Esordienti e Allievi fuori provincia

Mantova Saranno ancora una volta i Giovanissimi a dare spettacolo sulle strade mantovane. Domani mattina a Revere andrà infatti in scena l’11ª edizione del Gran Premio Ferramenta Mezzaqui, tradizionale appuntamento del calendario provinciale dedicato alle categorie giovanili, con inizio previsto alle ore 10. La manifestazione, organizzata con passione e professionalità dai dirigenti e tecnici dello Sporteven, si avvale della collaborazione della Ferramenta Mezzaqui, del patrocinio del Comune di Revere e del Comitato provinciale Fci. Saranno oltre 150 gli atleti e le atlete di età compresa tra i 7 e i 12 anni che si sfideranno su un circuito cittadino di 1 km interamente chiuso al traffico. La giornata si aprirà con il momento promozionale riservato ai piccoli della categoria PG. A seguire, toccherà alle gare agonistiche, dalle G1 alle G6, che assegneranno anche punti per il Memorial “D. Darra”. Attesi al via i portacolori delle società mantovane Sporteven, Allgor Tatobike, Chero Piping Team Sfrenati, Ciclo Club 77 e Mincio Chiese.

Domenica di gare anche per le altre categorie. Gli esordienti del Mincio Chiese saranno di scena a Seriate (Bergamo), mentre i coetanei dello Sporteven prenderanno parte alla corsa in programma a Palù di Giovo, in Trentino. Impegno fuori regione anche per Giulia Affini dell’Allgor Tatobike, che correrà a Tarzo (Treviso) nella prova femminile. A Clusone (Brescia) saranno invece protagonisti gli allievi del Mincio Chiese. Per quanto riguarda gli under 23, Stefano Leali, Damiano Lavelli e Kevin Lanzarotto (Sissio Team), insieme ad Angelo Monister (Sam Vitalcare Dynatec), saranno impegnati nella Coppa Grandufficiale Francesco Bologna, in programma a Montallese di Chiusi (Siena). Infine, uno sguardo anche alla pista: in questi giorni, le ragazze dello Sporteven e del Gioca in Bici Oglio Po – in particolare l’esordiente Beatrice Costa e l’allieva Irene Ferrari – sono impegnate con la selezione del Comitato Regionale Lombardia in preparazione dei prossimi Campionati Italiani giovanili su pista, che si svolgeranno dal 29 luglio al 1° agosto sul velodromo di Firenze.