Calcio 2a Categoria – Medolese al giro di… Volta. Dalzini: “Primo obiettivo la salvezza

Medole Riparte da Volta Mantovana il cammino della Medolese nel girone di ritorno di Seconda Categoria. Domani pomeriggio i viola, settimi al giro di boa con 23 punti, saranno impegnati sul campo della Voltesi, formazione impegolata nella zona play out della classifica e che all’andata riuscì a strappare un pareggio per 1-1. Un confronto subito significativo per testare lo stato di forma e le ambizioni della Medolese. «In estate abbiamo dovuto ricostruire la squadra dopo la retrocessione – sottolinea mister Dalzini – e siamo contenti di come sta andando il nostro campionato. L’obiettivo iniziale non è mai cambiato: la salvezza». Un traguardo ancora da mettere in cassaforte: «Per essere certi di raggiungerla servono altri dodici-tredici punti. Prima arriviamo alla quota salvezza, meglio è. Siamo una squadra giovane e dobbiamo continuare a lavorare con umiltà». Il tecnico viola non sottovaluta l’avversario di giornata: «La Voltesi mi sorprende per la posizione di classifica, perché è un’ottima compagine, organizzata e difficile da affrontare sul proprio campo. Andremo in campo per fare la nostra gara, con personalità e attenzione». L’obiettivo è chiaro: «Non perdere sarebbe già un passo importante verso la certezza della permanenza in categoria. Dobbiamo ricordarci che da domani inizia il vero campionato e ogni punto pesa». Medolese che dovrà fare i conti anche con diverse defezioni: saranno assenti Marcheselli, Mazzotti, Mutti, Villani e Borghetto, ma il gruppo è pronto a stringere i denti per ripartire nel modo giusto.