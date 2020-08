Calcio 2ª Categoria – Petrozzi: “L’Union Team ha tutto per fare bene”

SAN GIORGIO Sarà… l’allenatore in campo della favorita d’obbligo in Seconda Categoria, l’Union Team: Makris Petrozzi torna in campo, dopo aver fatto parte dello staff di mister Araldi nel Curtatone e coadiuverà nel ruolo di vice il tecnico Bontempo ex Casteldariese.

I giallorossi del presidente Lino De Pace arrivano da un’annata anonima nel campionato di Seconda Categoria e ora, grazie ai numerosi innesti da Curtatone, si ritrovano con un impianto di squadra importante, in grado di lottare per il vertice.

«Sono reduce dall’esperienza maturata nel Curtatone, dove ho collaborato con Virginio Araldi – afferma Petrozzi -, tecnico molto esperto che ha avuto un ottimo curriculum come calciatore. Da Virginio ho imparato molto, lavorandoci assieme. Nell’Union Team darò una mano a Bontempo, mi rimetto in gioco anche come atleta dopo l’infortunio: il campo mi mancava. L’obiettivo è quello di fare bene con l’Union e prendere il patentino di allenatore. In sede di campagna acquisti ho dato qualche suggerimento per i giocatori da ingaggiare, parecchi sono giunti dalla mia ex squadra. Sulla carta l’Union Team si presenta come una buona squadra per la nuova avventura in Seconda categoria. Qualcuno ci dà per grandi favoriti, ma non è proprio così: anche la concorrenza non starà a guardare. Ad esempio Quistello e Villimpentese possono davvero fare bene, con organici di tutto rispetto».

«La realtà dell’Union per certi versi assomiglia a quella che ho visto a Curtatone – prosegue il difensore e vice tecnico -: entrambi i team hanno alle spalle della prima squadra ha un ottimo e florido settore giovanile, curando con molta attenzione il vivaio. Credere nei baby è importante: l’Union resterà un trampolino di lancio per i ragazzi della zona, l’obiettivo è continuare ad alimentare un meccanismo virtuoso che porti in prima squadra i giocatori più meritevoli tra quelli prodotti in casa, al fianco di elementi esperti».