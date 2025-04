Calcio 2a categoria – Sansone: “Soave, con la Dinamo sfida decisiva per entrambe”

Soave La vittoria ottenuta domenica scorsa a Quistello (3-2) tiene vivo il sogno play off per il Soave. I granata, avanti 3-0, hanno rischiato nel finale, ma sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. Ora la formazione del presidente Ercole Pezzo occupa il terzo posto nel girone N della Seconda categoria mantovana con 48 punti. Domenica prossima i ragazzi di Tommaso Sansone saranno attesi dalla trasferta sul campo della capolista Dinamo, distante undici lunghezze. «Dinamo-Soave è una sfida molto importante per entrambe le squadre – afferma Sansone –. La capolista deve cercare il risultato per tenere a distanza la RapidOlimpia, che la insegue a due punti e spera in un suo passo falso. Dal canto nostro, quando mancano due turni, non dobbiamo perdere: vogliamo tenere viva la speranza play off». L’allenatore del Soave sottolinea il rendimento alterno della squadra: «Contro le squadre più forti sappiamo metterci qualità. A volte, però, ci siamo persi contro avversarie alla nostra portata. La Dinamo è prima in classifica, ha gente esperta e di valore. La gara va giocata senza timori. Cercheremo di colpire i biancorossi nei loro punti deboli. Nelle premesse dovrebbe essere una bella partita. Veniamo dal successo di Quistello e vedo i ragazzi carichi, pronti a confrontarsi con la capolista, smaniosi di conquistare i play off». Per la sfida di Gonzaga saranno assenti Bedani e Chiozzi, mentre Garaboldi è sulla via del recupero.