Calcio 2a categoria – Vincenzi: “Sermide super col Crevalcore. E per i play off bisogna provarci fino alla fine”

Sermide Pronto riscatto in casa Sermide. Dopo la sconfitta rimediata col XII Morelli, i biancazzurri hanno battuto l’ex capolista Crevalcore, riscattando così la sconfitta di Coppa e compiendo una vera e propria impresa. «È stata una bella rivincita – afferma Riccardo Vincenzi, autore del gol vittoria – . Ci hanno eliminati dalla Coppa e sconfitti all’andata. Abbiamo disputato una bella partita, anche se le occasioni avute da entrambe sono state poche. Diciamo che in fin dei conti si è visto un match sulla falsariga di quello giocato il 26 marzo. Penso che il risultato sia giusto». Per l’attaccante si è trattato del dodicesimo sigillo stagionale: «Il portiere – spiega – ha respinto la punizione. La palla è rimasta in area e di testa l’ho ribattuta in rete». «La stagione del Sermide la reputo positiva. Abbiamo vinto la coppa provinciale e siamo in lotta per i play off. Pensavamo di avere un ritmo simile all’andata, ma la stanchezza e le tante gare ravvicinate ci hanno fatto perdere diversi punti per strada». Domenica è in programma la delicata trasferta a Bevilacqua: «Non sarà semplice, si giocheranno il tutto per tutto. Sono in zona play out e vorranno vincere per mantenere vivo il sogno salvezza a due giornate dal termine della stagione. Ora chiudiamo al meglio e cerchiamo di agguantare i play off in extremis».