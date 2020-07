Guidava ma era senza patente da 15 anni: 72enne denunciato dai carabinieri

ACQUANEGRA ella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese hanno denunciato a piede libero un uomo per false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale e falso ideologico commesso da privato.

I fatti risalgono al 31 maggio scorso, quando durante un controllo alla circolazione stradale in via Montanari i militari avevano fermato F.V., nato nel mantovano e residente nel cremonese, classe 1948, alla guida della sua autovettura. Lo stesso durante il controllo dichiarava di essere in possesso di regolare patente di guida, avendone ottenuto il duplicato pochi giorni prima , ma di averlo dimenticato presso la propria abitazione. Lo stesso presentava anche una denuncia di smarrimento della patente, sporta nel dicembre scorso presso la Stazione Carabinieri di Rivarolo del Re. Gli accertamenti successivi svolti dai Carabinieri hanno però fatto emergere un quadro della situazione ben diverso: all’uomo era scaduta la patente nel lontano 2005 e da allora non era mai stata rinnovata, e, anzi, aveva sporto ben 3 denunce di smarrimento mendaci durante questi anni. Così’, al termine degli accertamenti, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale e falso ideologico commesso da privato, oltre che essere sanzionato amministrativamente per guida con patente scaduta e mancata esibizione del documento di guida.