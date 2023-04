Calcio 3a Categoria – Cerlongo in extremis, Moglia e Borgo col tris. La Voltese batte la Rapid in rimonta

Mantova Lo Juniors Cerlongo passa in rimonta sul campo di un ottimo Guidizzolo. Al 20’ gran punizione del Cerlongo, ma Diquarto risponde alla grande e devia in angolo il tiro diretto all’incrocio dei pali. Passa in vantaggio il Guidizzolo alla mezzora: assist di Fava per Catalano, che dribbla il portiere e deposita in rete. Al 42’ cross di Bottaro, colpo di testa insidioso di Conigliaro, ma Diquarto risponde ancora presente. Al 60’ conclusione a lato di Rebecchi. Al 63’ tiro alto di Hamza. Al 67’, Berti raccoglie di testa un cross dalla destra e segna il gol del pareggio. All’85’, a conclusione di un’azione confusa, il Cerlongo passa in vantaggio con Franzini. Allo scadere ghiotta occasione per il Guidizzolo, ma il rimpallo non lo favorisce.

Il Moglia passa di forza sul campo dell’Union Colli e prosegue la lotta per guadagnarsi un piazzamento in zona play off. Mattatore dell’incontro è stato Andrea Righi, che ha realizzato le prime due reti bianconere, la prima su azione a metà del primo tempo, la seconda su rigore in avvio di ripresa. Di Castellon, dopo un’ora di gioco, il gol del definitivo 0-3. L’Union Colli non è rimasta a guardare, ma non ha saputo tradurre in rete le buone trame di gioco che, almeno a tratti, è riuscita ad esprimere. Il successo del Moglia in soldoni è certamente meritato, ma forse il passivo punisce troppo severamente il team collinare, che almeno il gol della bandiera l’avrebbe meritato.

Il Borgo Virgilio ha rispettato il pronostico e si è imposto con un secco 3-0 sul campo della Casteldariese, ora da sola all’ultimo posto. La squadra di mister Zanardi ha così risposto a Cerlongo e Moglia, pure vittoriose in trasferta, e il terzetto viaggia compatto alle spalle delle prime tre. Nel prossimo turno, tra l’altro, il Borgo ospiterà la Voltese, terza, mentre Moglia e Juniors si affronteranno nello scontro diretto.

Tornando al match di ieri, Gazzoni ha sbloccato il risultato al 25’, ma nel primo tempo la Casteldariese non ha comunque demeritato. Il Borgo ha raddoppiato al 60’ con Di Paolo e chiuso i conti poco prima del fischio finale con la rete in contropiede di Sivelli.

La Voltese batte in rimonta la Rapid Olimpia, 3-1, e si conferma al terzo posto, a due soli punti dalla piazza d’onore occupata dall’Atletico. Sangermano allo scadere del primo tempo, Centonze e Boateng, nei primi minuti della ripresa, hanno ribaltato il vantaggio iniziale della Rapid firmato da Marche. Pareggio spettacolare (3-3) tra Don Bosco e River: botta e risposta su rigore nella prima mezzora, poi la DonBo scappa sul 3-1, ma si fa riprendere al 93’ dal gol di Crivellente. Pari e patta anche in Sustinentese-Castellucchio con vantaggio locale di Belfakir al 31’ e replica immediata di Brancato.

RISULTATI 34a GIORNATA

Casteldariese-Borgo Virgilio 0-3

Don Bosco-River 3-3

Guidizzolo-Juniors Cerlongo 1-2

Segnate-Mantovana 3-4

Sp. Pegognaga-Robur Marmirolo 5-1

Sustinentese-Castellucchio 1-1

Union Colli Morenici-Moglia 0-3

Voltese-Rapid Olimpia 3-1

Ha riposato: Atletico Castiglione