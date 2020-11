Calcio 3ª Categoria – Guicciardi: “Boca, resta sul pezzo” In campo dopo l’8 dicembre con le new entry Marotta e Magnani

CARBONARA PO Tutto fermo anche al Boca Juniors. «I ragazzi si sono presi l’impegno e nessuno è intenzionato a lasciare – assicura mister Luca Guicciardi – abbiamo dato loro uno specifico programma di allenamenti che mi auguro venga seguito in maniera scrupolosa. E’ nostra intenzione riprendere gli allenamenti dopo l’8 dicembre, se ci verrà consentito».

L’organico del Boca di recente è stato rinforzato con due centrocampisti: Fabio Marotta, ex Amatori Correggioli, e Mirco Magnani, in passato a Sermide e Felonica. Guicciardi alla ripresa potrà disporre anche di Tommaso Piva, operato al malleolo dopo l’infortunio occorsogli nella gara con la River. «Vedremo cosa verrà deciso per quanto concerne il prosieguo del torneo – continua Guicciardi – dovremmo ripartire il 7 febbraio con la quarta giornata, speriamo si possa poi proseguire regolarmente e completare almeno l’andata. Aspettiamo le proposte ufficiali riguardo ai format, non mi dispiace la formula dei playoff allargati alle prime otto squadre».

Nelle prime tre giornate di campionato il Boca aveva racimolato sei punti, frutto dei successi contro Buscoldo e River. «Peccato per l’inaspettata sconfitta casalinga col Cavrianponti – osserva il dirigente La Fata – forse i ragazzi hanno un po’ allentato la concentrazione dopo le due iniziali vittorie, molto vistose nel punteggio. Mi auguro sia stato solo un incidente di percorso, perchè il nostro obiettivo è lottare per i primi posti. La società ha fatto sacrifici in tal senso, anche grazie all’impegno di alcuni sponsor che spero possano continuare a sostenerci nonostante questo lungo stop. E’ un momento difficile per tutti».