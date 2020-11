Asola – Il Comune mette a nuovo la Casa della Musica

ASOLA Il Comune guidato dal sindaco Giordano Busi ha affidato alla ditta Fostini srl di Asola i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo per l’efficientamento energetico della Casa della Musica dei giardini del Chiese, per una spesa complessiva di 51mila e 227,80 euro tutti a carico del finanziamento regionale concesso al Comune per la ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La collocazione dell’edificio in riva al fiume, nei casi di superamento del livello massimo delle acque, lo vede interessato spesso dai fenomeni di inondazione. Il problema principale riguarda infatti la presenza di umidità di risalita che si trova in modo diffuso nei diversi ambienti. È presente anche una crepa di assestamento strutturale nel corridoio che parte dal pavimento e si sviluppa fino al solaio.

L’intervento prevede la realizzazione di un insieme di opere che permettano l’efficientamento energetico dell’edificio migliorando in primo luogo le caratteristiche di raffrescamento e riscaldamento e prevedendo un risanamento degli ambienti intaccati dall’umidità. Particolare attenzione verrà posta alla sistemazione della sala principale in cui è prevista la sostituzione della controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti adeguati alle norme acustiche, di sicurezza e di miglioramento energetico, l’installazione di pompe di calore per climatizzazione e raffrescamento al fine di ridurre l’umidità ambientale e per determinare un maggior risparmio energetico e la sostituzione dei serramenti con elementi che favoriscono il ricambio d’aria.Per quanto riguarda le superfici esterne è prevista la pulitura dei canali di gronda con l’integrazione dei pluviali mancanti, lavori di miglioramento per l’allontanamento delle acque piovane, la ripresa degli intonaci ammalorati, la coloritura complessiva dell’immobile e la sostituzione dei corpi illuminanti non funzionanti.