Calcio 3a Categoria – Il rinnovato Don Bosco non si nasconde. Scaravelli: “Obiettivo play off”

Marcaria Il Don Bosco si prepara con grande determinazione alla nuova stagione di Terza. Dopo i 40 punti raccolti lo scorso anno, la società di patron Culatina punta ora a un campionato da protagonista, confermando in panchina mister Cristiano Scaravelli. La rosa è stata profondamente rinnovata con l’arrivo di diversi innesti di qualità: Leali, Nasto, Buratto, Foroni, Fabio Re, Pastorini, Tibaldi, Longo, Muto, Asante, Ailen Abu e Bosio sono i nuovi volti a disposizione del tecnico. Un mercato ambizioso, costruito con l’obiettivo di alzare l’asticella. «Avevamo bisogno di rinnovarci – spiega Scaravelli – per renderlo più competitivo. Abbiamo scelto atleti motivati e di valore, proprio per provare a centrare quei play off che ci sono sfuggiti nelle ultime due stagioni. Avevamo fissato un triennio per provarci e questa, che sta per iniziare, sarà la stagione in cui dovremo provare a compiere il salto». Il mister, però, non sottovaluta la concorrenza: «Sappiamo che il livello si è alzato e che molte squadre si sono rinforzate, ma vogliamo fare bene».