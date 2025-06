La Karate Do di Bozzolo e Campitello brilla al Campionato Nazionale Feiska

Bozzolo Domenica scorsa, presso il Palazzetto dello Sport “Le Muse” di Bovolone (Vr), si è svolto il 6° Campionato Nazionale FEISKA, evento patrocinato dal Comune di Bovolone e dall’Assessorato allo Sport. La manifestazione ha richiamato i migliori atleti del panorama nazionale di karate, offrendo una giornata di altissimo livello tecnico e agonistico. Tra le società protagoniste anche il Karate Do di Bozzolo e Campitello, guidato dal Maestro Claudio Nardi, che ha preso parte alla prestigiosa competizione schierando quattro atleti. Nonostante il gruppo ridotto, la squadra mantovana ha saputo distinguersi per preparazione e determinazione, raccogliendo ottimi risultati. A brillare sono state in particolare due giovani promesse. Nella categoria juniores, Zlata Zakharevych ha conquistato la medaglia d’oro nei Kata individuali, imponendosi con tecnica ed eleganza. Ma il suo bottino non si è fermato qui: ha infatti ottenuto anche due preziose medaglie d’argento, una nel Jiyu Kumite e l’altra nel Fukugo, dimostrando grande versatilità e costanza su tutti i fronti. Ottima prova anche per Sofia Fermi, in gara nella categoria cadetti, che è salita sul secondo gradino del podio nei Kata individuali, confermando il valore del lavoro svolto in palestra durante tutta la stagione. Il Campionato Nazionale ha così rappresentato l’ultimo importante appuntamento dell’anno sportivo per il Karate Do di Bozzolo e Campitello, che chiude una stagione ricca di soddisfazioni. Nonostante il numero contenuto di atleti, la società ha saputo farsi valere in ogni competizione disputata, grazie all’impegno costante e alla guida esperta del Maestro Nardi.