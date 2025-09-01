Calcio 3a Categoria – La Casteldariese vince il Trofeo Arcosald a Revere. Storti: “Avanti tutta”

Castel d’Ario Inizio di stagione da sogno per la Casteldariese di mister Marzio Storti. Dopo aver eliminato la Villimpentese ai calci di rigore nel classico “derby del risotto” di Coppa Mantova ed essersi così qualificata a sorpresa per la seconda fase (mercoledì affronterà il San Lazzaro, ieri battuto dal San Giorgio), la squadra bianconera si è tolta un’altra bella soddisfazione andando a conquistare venerdì il XIV Trofeo Arcosald al River Stadium di Revere. Gli uomini di mister Storti, giunti per altro a ranghi molto ridotti all’appuntamento, hanno prima sconfitto 2-1 il Sustinente, squadra che come la Casteldariese sarà impegnata nel prossimo campionato di Terza Categoria. Hanno poi affrontato i padroni di casa della River, favoriti dai pronostici e vittoriosi con la Sustinentese per 2-0, bloccandoli sul 2-2 nei tempi regolamentari e trionfando al termine della lotteria dei calci di rigore. I bianconeri hanno così alzato inaspettatamente ma con grande gioia e fierezza la coppa del torneo. A mente fredda, Storti è tornato a parlare della grande prestazione dei suoi ragazzi: «È stata una bellissima serata. Purtroppo ci siamo arrivati un po’ contati e qualcuno ha dovuto fare gli straordinari. Il test col Sustinente ci dà molta fiducia: si tratta di una squadra che è migliorata parecchio rispetto all’anno scorso e si farà rispettare in campionato – osserva l’allenatore -. Devo poi fare i complimenti ai miei per aver tenuto testa a tratti ad una formazione di categoria superiore come la River, giocando alla pari e vincendo ai rigori. Sono molto contento del gioco e della bella figura fatta». Guai ai pensare che la prossima stagione sia in discesa, fa notare il mister: «Ora rimbocchiamoci le maniche e torniamo subito al lavoro. Giocando ogni tre giorni la preparazione è stata un po’ sacrificata. Le basi per fare bene ci sono tutte, quindi avanti tutta. L’aspettativa è di fare un campionato migliore dell’anno scorso, combattendo per rimanere nella parte alta della classifica. Non abbiamo l’ambizione di vincere il titolo, ma di procedere nel nostro percorso di crescita dopo essere arrivati a metà classifica nella passata stagione».