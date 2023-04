Calcio 3a Categoria – La Rapid Viadana gioca la finale di Coppa contro il Cadelbosco (a Bagnolo in Piano, ore 20.30)

Dosolo Stasera a Bagnolo in Piano (ore 20.30) la Rapid Viadana gioca contro il Cadelbosco la finalissima della Coppa Provincia di Terza Categoria della Delegazione di Reggio Emilia. Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due supplementari di 15 minuti prima degli eventuali rigori. Curiosamente, le due squadre si ritroveranno di fronte anche domenica in campionato a Dosolo. Il cammino della squadra mantovana era iniziato negli ottavi di finale con il 2-1 sulla Casalgrandese, poi la Rapid ha eliminato nei quarti il Fogliano ai rigori e in semifinale ha avuto la meglio sul Salvaterra (1-0, gol di Barbiani). Il Cadelbosco, dal canto suo, ha fatto fuori nell’ordine Saxum United (2-1), Cavriago (2-0) e Vetto (3-1). Il precedente stagionale, all’andata in campionato, è finito 2-2. «E’ una partita che sentiamo molto – spiega mister Giuseppe Galati – vincere la Coppa non garantisce l’automatica promozione, come era fino alla scorsa stagione, ma dà buone chance di ripescaggio. E comunque ci giochiamo un trofeo e già questo dà grandi stimoli. Purtroppo siamo ancora rimaneggiati ed è davvero un peccato dover affrontare un avversario molto forte con l’organico non al completo, ma cercheremo di fare il massimo con le forze disponibili».