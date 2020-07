Calcio Prima Cat. – La Nac Curtatone riparte: il nuovo ds è Nicola Cicola

CURTATONE La Nac Curtatone ha scelto di affidare all’attuale Responsabile tecnico/organizzativo del Settore giovanile, Nicola Cicola, il ruolo di direttore sportivo e team manager della prima squadra.

Il presidente Paolo Ferretti è convinto che la scelta sia quella giusta e dovuta, per le capacità, la conoscenza, l’attaccamento alla società e tutto dimostrato con i risultati di crescita avuti dal settore giovanile. Anche se giovane ha fatto esperienza nel Settore Giovanile del Mantova, nel Casteisangiorgio e nell’Union Team e da 5 anni alla Nac come Responsabile del Settore Giovanile.

Nicola Cicola si dichiara molto soddisfatto per questa nuova opportunità di crescita e ringrazia il Presidente ed il vice presidente per la fiducia accordatagli: »Nella mia esperienza nel mondo del calcio ho lavorato fianco a fianco con i migliori allenatori della provincia come Manarin, Savoldo, Martini, Zarattoni e Bergamini che mi hanno trasmesso molto dal punto di vista tecnico, in più devo ringraziare il Mario Bosi per avermi insegnato tutto sulla gestione-organizzazione delle società sportive. Queste esperienze mi permetteranno di ottemperare agli impegni assunti sia sotto l’aspetto organizzativo che tecnico della società, infatti in questi giorni, assieme a mister Araldi e al Presidente, nel pieno rispetto delle scelte societarie, stiamo definendo la rosa della prima squadra che sarà formata da alcuni ragazzi cresciuti nel nostro vivaio – hanno già esordito in prima squadra – e intendiamo valorizzare, e da giovani che hanno già giocato in categoria, hanno desiderio di competere e voglia di fare risultato. Con noi abbiamo un consulente d’esperienza che di qualità dei giovani se ne intende ed è anche un grande amico, Stefano Bergamini».

Tante partenze, nessun arrivo, Cicola chiede pazienza: «La prossima settimana faremo le prime operazioni».