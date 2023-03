Calcio 3a Categoria – Pegognaga, il Boa ha colpito col tris: “Qui segno e mi diverto, ma la corsa è ancora lunga: restiamo sul pezzo”

Pegognaga Quattro vittorie nelle ultime cinque partite, e specialmente l’ultima, permettono al Pegognaga di restare in vetta. Il successo sulla Sustinentese, ha permesso agli scoiattoli di allargare il divario a 4 punti, con una gara in meno, sulla seconda forza del girone Atletico Castiglione.

Gara da incorniciare per l’attaccante Emanuele Boanini, uno dei bomber storici di categoria che ha messo a segno una tripletta: «Dovevamo fare i 3 punti per forza – dice -, vincere queste gare non è mai facile, nonostante si parta da favoriti. Però è andato tutto bene: visti i risultati delle altre è stata una giornata molto positiva».

«Erano un paio di gare che non segnavo – prosegue Boanini – Per me è stato importante ritrovare la rete, avevo bisogno di sbloccarmi, ora spero di giocare con la testa più leggera possibile in questo rush finale». «Qui a Pegognaga sto veramente bene perché conoscevo già il mister, in più ho ritrovato tanti amici, che mi hanno convinto ad approdare in squadra quest’estate. Sinceramente, erano un paio d’anni che volevo venire qua, ma dicevano di avere sempre la rosa al completo… – scherza Boanini -. L’obiettivo è arrivare in fondo… guardando tutti dall’alto. Siamo padroni del nostro destino e abbiamo davanti a noi sette battaglie da affrontare con la massima concentrazione. Ma sono sicuro, con questi giocatori, è davvero possibile arrivare al traguardo che abbiamo in mente. Obiettivi personali? Andare avanti così: mi diverto e segno. Alla mia età non posso lamentarmi». «Sono uno che fa molto spogliatoio e che resta sempre con i piedi per terra – conclude – . Penso che i miei compagni mi seguano perché ho un po’ più di esperienza e sanno cosa posso insegnargli. Cerco di essere compagno di squadra e amico per tutti». Domenica c’è un’ altra partita con successo “obbligato”, contro il Castellucchio… «Onestamente non saprei che squadra trovarmi davanti perché all’andata non ho giocato – osserva l’attaccante -. Però se guardiamo la classifica, noi siamo assolutamente favoriti, ma le gare vanno giocate e può succedere. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, essere pronti ad eventuali imprevisti e puntare sempre alla vittoria».