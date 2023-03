Scherma – Mantova in evidenza al Regionale. Bronzo per Sara Cibelli.

Mantova Week end ricco di soddisfazioni e con qualche rimpianto per gli atleti di Mantova Scherma. Si è conclusa con risultati prestigiosi la “due giorni” del Campionato Regionale Gran Premio Giovanissimi al Centro Sportivo San Filippo di Brescia. Terzo posto e medaglia di bronzo per Sara Cibelli nel fioretto categoria Giovanissime. La giovane atleta mantovana è stata sconfitta in semifinale da Sara Rizzato di Brescia Scherma, che poi conquisterà il titolo. Cibelli, che ha esordito nella gara di spada, ha conquistato il nono posto, sfiorando il podio per una sola stoccata. Ottava piazza e podio anche per Chiara Rubin nella spada femminile categoria Ragazze. Da segnalare il 10° posto di Cecilia Taraschi nel fioretto femminile categoria bambine, il 12° e 13° rispettivamente per Gabriel Groposila e Andrea Camurri nel fioretto maschile categoria Maschietti. Buona la prova degli altri atleti di Mantova Scherma (in tutto ben 17 giovani atleti), molti dei quali esordienti.

Nell’ambito della stessa manifestazione si è svolto anche il Campionato Regionale Paralimpico per i non vedenti che ha visto gli atleti Strato Petrucci ed Enzo Petreni conquistare rispettivamente il secondo e terzo posto.

La compagine è stata guidata dal Maestro Michele Ronconi.