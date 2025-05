Calcio a 5 amatori – Asd Guidizzolo, stagione da 9 in pagella

GUIDIZZOLO Il sogno si è interrotto sul più bello, ma il solo fatto di averlo vissuto vale come un trionfo. Sul parquet del centro Avanzi di Verona, l’ASD Guidizzolo è uscito sconfitto per 3-2 nella finale play off contro la Gardesana, mancando così per un soffio la promozione nella Premier League del calcio a 5 amatoriale. Il risultato è di certo amaro, ma non deve mettere in ombra un’annata a dir poco entusiasmante. L’ASD Guidizzolo ha infatti chiuso il campionato terza a 50 punti, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con 117 gol fatti e solo 56 subiti, miglior difesa del torneo. Sono numeri incredibili, come fa notare l’allenatore Michele Pezzaioli: «È stata una stagione super. È iniziata col ripescaggio dalla terza serie e dopo la delusione dei play off dell’anno scorso. Da neopromossi eravamo titubanti, sapevamo che avremmo affrontato squadre temibili. In più avevamo perso qualche elemento chiave della rosa. Siamo partiti forte e, a sorpresa di tutti, abbiamo continuato ancora più forte, anche grazie all’apporto dei nuovi che hanno risposto alla grande. I play off sono stati una soddisfazione enorme». La semifinale, giocata contro i rivali dello Sporting Povegliano che proprio l’anno scorso avevano soffiato la promozione diretta al Guidizzolo, è stata una partita senza storia: «Onestamente pensavo che sarebbe stata una sfida molto più complicata – commenta il mister – invece c’è stato equilibrio solo nel primo tempo, finito 2-1 per noi. Nel secondo andavamo al doppio della velocità e abbiamo dilagato 8-2». In finale serviva una vittoria contro la Gardesana, che ha preceduto i mantovani in campionato. «È stato un match davvero divertente e combattuto. Siamo passati in vantaggio con Vincenzo Arcuri e abbiamo sprecato più volte l’opportunità di raddoppiare. Loro sono stati bravi a ribaltarla, noi a riprenderla ancora con Arcuri. A 5 minuti dalla fine hanno segnato la rete del definitivo 3-2. C’è un po’ di rammarico ma anche tanto orgoglio. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto sul campo in finale così come nell’arco della stagione» conclude mister Pezzaioli. Capitan Yuri Manerba si accoda al mister: «Condivido il giudizio sulla stagione positiva e sul rammarico per la finale. Dobbiamo però ricordarci che a inizio anno, da ripescati, avremmo firmato per arrivare dove siamo arrivati. Risultati a parte, il gruppo è solido, i nuovi si sono inseriti benissimo e ci sono delle ottime basi per fare una bella stagione 25/26, in cui punteremo a fare ancora meglio, sempre divertendoci e facendo gruppo. Un ringraziamento sentito va al nostro allenatore, senza il quale tutto questo non sarebbe di fatto possibile».