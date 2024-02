Calcio a 5 – Il Saviatesta si “consola” con le giovanili. Il dg Rondelli: “Costruiamo per il futuro”

Mantova Con la massima serie ferma (la trasferta a Sala Consilina slitta a mercoledì 14), in casa Saviatesta gli occhi sono tutti puntati sulle formazioni giovanili, che stanno diventando un fiore all’occhiello della società biancorossa. L’ultimo weekend ha regalato un en plein di vittorie. L’Under 19, gestita in alternanza da coach Milella e da Rondelli, ha vinto 6-2 in trasferta contro la Futsal Atesina. Con cinque gare ancora da disputare e in un girone competitivo, i biancorossi si sono stabilizzati a metà classifica. Particolarità delle under del Saviatesta il fatto che giochino tutte sotto età. Nella ‘19, ad esempio, i ragazzi sono quasi tutti classe 2007 e 2008.

Buoni risultati stanno arrivando anche dall’Under 17 (seguita dal trio Milella, Luongo e Rondelli): nell’ultimo turno ha asfaltato (11-1) Bergamo ed è terza in classifica alle spalle di Cardano e dei brianzoli della Energy Saving con i due scontri diretti ancora da disputare e le porte della seconda fase di campionato spalancate.

La migliore a livello di risultati è l’Under 15, prima in classifica e imbattuta, che nell’ultimo turno ha superato 8-1 in casa i Saints Pagnano. La squadra è guidata da Leleco e si allena il lunedì a Rodigo in collaborazione con La Cantera, con cui il Mantova ha anche due formazioni “Pulcini”.

«Lo sviluppo del settore giovanile è la strada giusta da seguire – spiega il dg Cristiano Rondelli (foto) – è un percorso necessario per crearsi un’anima e un’identità. Formare un ragazzo di Mantova che gioca a Mantova crea appartenenza e attaccamento ai colori. Investire nelle giovanili porta anche entusiasmo, ritorno di pubblico e un abbattimento dei costi. Creare un’ossatura di squadra con giocatori del posto, cresciuti in casa, permette alle società meno attrezzate economicamente di essere sostenibili».