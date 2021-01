Calcio a 5 Serie A – Giovedì 4 febbraio il responso su Catania-Mantova

MANTOVA Giorni importanti anche sul fronte delle carte bollate, in casa biancorossa. Il Saviatesta Mantova è infatti in attesa dell’esito del ricorso inviato alla Federazione, per scongiurare la sconfitta a tavolino per 6-0 nel match di ritorno a Catania. La società virgiliana il 19 gennaio avrebbe dovuto disputare la trasferta siciliana per il recupero della partita con il Meta. Il Mantova però aveva comunicato che non si sarebbe presentato a causa della mancanza di voli verso la Sicilia, causa Covid. Una motivazione che la Divisione non avrebbe accolto. Inoltre il Mantova ha spiegato che non si sarebbe presentato per un presunto caso di positività al Coronavirus emerso il giorno prima della partita. Responso il prossimo giovedì, 4 febbraio. I biancorossi sperano che il giudice sportivo, tenuto conto della situazione, possa stabilire una nuova data per il recupero, ma c’è anche la possibilità di una conferma dello 0-6 a tavolino con, inoltre, un punto di penalizzazione.