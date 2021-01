Volley Serie B maschile – Gabbiano sul velluto: un’ora per archiviare la pratica Lagaris (3-0)

MANTOVA Serve poco più di un’ora al Gabbiano per sbrigare la pratica Lagaris. La giovane formazione trentina non può nulla contro i centimetri del sestetto di Guaresi. Tanta buona volontà, per gli ospiti, una discreta battuta in flot, ma troppo il divario tecnico fra le due formazioni. A questo vanno aggiunti gli undici aces dei virgiliani abbinati ad un’ottima percentuale in attacco del 62% e la possibilità di ruotare i giocatori in campo senza che il livello di gioco ne risenta.

Guaresi schiera Sasdelli in regia con opposto Bigarelli, Zanini e Amouah al centro, Cordani e Gola di mano e Catellani libero. Ma ci sarà spazio anche per il centrale Man, la banda Squarzoni per Gola e il doppio cambio a fine di tutti i set con Pedroni e Peslac in campo per la diagonale Sasdelli- Bigarelli. Il 3-0 a 16-13-13 non ammette repliche.

Nel primo set il break lo firmano Zanini in battuta sul 7-5 e un muro locale per il 12-7. Due volte Amouah dai nove metri e il vantaggio aumenta sul 20-10 con Zanini. Il Lagaris annulla tre palle set, chiude Peslac sul 25-16. Cordani scava il solco all’inizio del secondo set col suo turno di battuta che frutta l’11-4 (5 aces alla fine). E’ Cordani show nel finale del set, chiude Man in battuta sul 25-13. Nel terzo parziale, Bigarelli porta subito 5-2 il Gabbiano con i trentini che commettono qualche errore di troppo. Peslac e Cordani allontanano il Lagaris sul 19-10 e non c’è più partita. Chiude Cordani al terzo match point.

Soddisfatto a fine partita il tecnico Guaresi. «Abbiamo fatto il nostro dovere contro una formazione discreta nel servizio flot. Bene il cambio palla e il livello del gioco che, nonostante i cambi, non è calato. Era una partita da vincere 3-0 e l’abbiamo fatto. Bene Cordani in battuta dopo i problemi che ha avuto alla spalla. Abbiamo una squadra con 12 giocatori titolari e li tengo tutti sulla corda».

GABBIANO-LAGARIS 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)

GABBIANO TOP TEAM Sasdelli, Birarelli 12, Amouah 3, Zanini 8, Cordani 14, Gola 5, Catellani (L1), Pedroni, Peslac 6, Man 6, Squarzoni 1. Ne: Lorenzi, Viviani (L2), Artoni. All.: Guaresi-Tognazzoni.

LAGARIS VOLLEY ROVERETO Peripolli 9, Calcinardi 4, Montermini 3, Frizzera 10, Deganello, Giovannini, Ferrari (L1), Cazzola (L2), Zanolli, Zanettin, Miorelli, Zambelli, Braito. All.: Gagliardi.

ARBITRI Pasquali ed Erman.

NOTE Durata set: 23’, 20’, 19’. Battute errate: G. 9, L. 8. Aces: G. 11, L. 1.

Muri: G. 4, L. 1.