Calcio a 5 Serie A – Il Kaos torna in zona play off: 4-3 al Pescara

MANTOVA L’allarme Coronavirus non ferma il calcio a 5. E il Kaos Mantova batte il Pescara 4-3. A dire il vero il rischio di un rinvio si era paventato durante la mattinata di ieri, quando è stata annullata la Winter Cup. Alla fine si è giocato lo stesso con la terna arbitrale tutta veneta.

La prima vera occasione del match arriva nei primi secondi di gara sui piedi di Coco, che arrivato al limite dell’area virgiliana, allarga troppo il tiro e manda a lato. Immediata la reazione dei biancorossi con un tiro sull’esterno rete di Di Guida. Altro tentativo dei biancorossi con un’incursione di Bocao in mezzo alle maglie gialle degli abruzzesi, che si salvano in angolo. Al 7’ arriva il vantaggio del Pescara: contropiede di Misael che, a tu per tu con Ricordi, trova l’angolo giusto e porta i suoi in vantaggio. L’inerzia del match è a favore della formazione abruzzese che mette pressione sui portatori di palla virgiliani, sempre in difficoltà nell’impostazione di gioco. Milella inserisce Parrel e chiama il timeout per dare nuove indicazioni. Il gioco dei biancorossi nell’immediato non ottiene gli effetti sperati. Parrel centra la traversa e sull’azione successiva Bocao salva sulla linea un gol già fatto dei pescaresi. Raddoppio che arriva un minuto dopo, sempre in contropiede finalizzato con la rete di Ferraioli. Da parte del Mantova, poche idee e tante palle alte: manna per la difesa del Pescara che difende senza sbavature. Il Kaos riprende quota a 1’34’’ dalla sirena del primo tempo con la sassata di Dimas da fuori area che gonfia la rete della porta abruzzese.

Nella ripresa, la formazione virgiliana si getta subito in avanti. Parrel semina il panico e centra anche un palo che gli nega la gioia del gol. Poletto fallisce di testa a porta vuota e il Mantova si mangia le mani, che poco dopo si stringono a pugno per esultare al gol del 2-2 firmato da Cabeça con lo scavino che beffa Mazzocchetti. A seguire, azioni a grappolo, da una parte e dall’altra. Mantova completamente rivoluzionato nella ripresa. Atteggiamento aggressivo e baricentro alto. E’ Parrel il man of the match. Il talento brasiliano firma il vantaggio del Mantova a 4’ dalla sirena. Finale incandescente: Bocao cala il poker a 45 secondi dalla fine, ma il Pescara accorcia subito dopo con Morgado. Finisce 4-3. Per il Mantova tre punti fondamentali per la classifica. Complice la sconfitta del Cmb in casa dell’Italservice Pesaro, il Kaos aggancia la zona playoff. Ora un turno di riposo e poi di nuovo in campo il 6 marzo a Genova, quindi, il 10, altra trasferta ad Avellino e poi il ritorno al NeoLu il 14 marzo contro l’Arzignano. I playoff passano da qui. La prossima settimana, intanto, sorteggio delle Final Eight di Coppa Italia.