ROMA In tarda serata il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’isolamento dei paesi colpiti dal Coronavirus. Sospese tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto (dalla Serie A ai dilettanti), che in un primo momento avevano visto rinvii circoscritti solo alle zone del focolai.

Con un comunicato diffuso alle ore 00.13, il Crl ha confermato la decisione: domenica 23 lo sport delle nostre zone si ferma.