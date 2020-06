Calcio a 5 Serie A – Il Mantova divorzia dal marchio Kaos. Mirino sul portiere Jukic

MANTOVA Marco Calzolari non sarà più il patron del Mantova Calcio a 5. L’imprenditore del marchio emiliano Kaos non rinnoverà al momento la sponsorizzazione con la società biancorossa. Una voce, questa, che aleggiava da qualche settimana nell’ambiente, anche se lo stesso Calzolari si era fatto avanti per intavolare alcune trattative con allenatori e giocatori. Dal punto di vista economico non sono i tempi migliori, ma chissà che l’imprenditoria mantovana, magari con la spinta delle istituzioni, possa avvicinarsi alla società virgiliana che milita nel massimo campionato di calcio a 5. Un addio, quello di Calzolari, che il ds Rondelli probabilmente aveva già ipotizzato. Si spiegano così anche gli addii di Matteus, Salas, Micheletto, Bueno, Gabriel e Zonta.

Nel frattempo, però, la società ha puntato il mirino sul nuovo mister, che con buone probabilità sarà Frane Despotovic. Tutti gli indizi portano a lui, anche se l’ufficialità non arriverà a stretto giro. Gli indizi principali arrivano dai rumors di mercato. Come riportato nei giorni scorsi, il club potrebbe virare completamente rotta. Dei sudamericani dello scorso anno, non ci sarà traccia. Si va “alla fiera dell’est”. L’asse principale portiere, difensore centrale e pivot, sarà formato da giocatori di spessore.

E il nuovo Mantova nascerà proprio dalla base: dal portiere. Già dimenticato Ricordi, ora Rondelli ha il mirino puntato su Ivo Jukic. Il giocatore 34enne ha già avuto esperienze in Italia. Oltre al Prato, ha giocato anche con Spalato e Pescara. È un punto fermo della Croazia: 119 presenze con 3 Europei da capitano. Un profilo che potrebbe gradire e non poco proprio Frane Despotovic. Jukic, però, non è l’unico ad aver catalizzato le attenzioni dei dirigenti virgiliani. Per il ruolo di portiere si pensa anche al finlandese Juha Matti Savolainen, che gli appassionati del futsal italiano ricorderanno bene per aver sbarrato in tutte le maniere la porta finnica nella gara inaugurale del girone di qualificazione ai Mondiali lituani, che l’Italia ha pareggiato con grande sofferenza per 2-2. Ad oggi il favorito sembra essere Jukic, ma la società virgiliana valuterà nel dettaglio entrambe le opzioni.