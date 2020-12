Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta passa ad Ostia, il dg Rondelli aggredito a fine partita

OSTIA Il Saviatesta è tornato. Dopo due sconfitte consecutive, ha battuto in trasferta il Lido di Ostia per 6-3 con una ripresa da urlo. Per la formazione virgiliana è il terzo successo in stagione su cinque partite disputate. Il modo migliore per iniziare il tour de force che l’attende per i prossimi 35 giorni. Gara bella e vibrante, quella di ieri, terminata però nel peggiore dei modi con l’aggressione al dg Rondelli da parte di un dirigente locale. Un episodio davvero squallido e increscioso. «Un dirigente locale – racconta il presidente Daniele Bruschi – è sceso dalla tribuna e ha dato una testata in volto a Cristiano Rondelli, che ha perso un dente». Immediati i soccorsi dei sanitari con i giocatori del Mantova sotto shock per l’accaduto. La società ha fatto sapere che scatterà la denuncia.

TODIS LIDO DI OSTIA-SAVIATESTA MANTOVA 3-6 (1-1 p.t.)

TODIS LIDO DI OSTIA: Di Ponto, Gattarelli, Motta, Rocha, Poletto, Esposito, Fr. Barra, Gedson, Chilelli, Cutrupi, Scalambretti, Fe. Barra, Cerulli, Colasanti. All. Angelini

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Danicic, Suton, Hrkac, Kuraja, Belloni, Bueno, Gaspar, Micheletto, Gumeniuk, Ganzetti, Petrov, Conti, Solosi. All. Despotovic

MARCATORI: 10’29” p.t. Poletto (L), 11’21” Bueno (M), 9’10” s.t. Kuraja (M), 9’58” Gattarelli (L), 11’33” Motta (L), 14’55” rig. Petrov (M), 15’27” Danicic (M), 18’29” t.l. Micheletto (M), 19’20” Bueno (M)

AMMONITI: Motta (L), Danicic (M), Hrkac (M), Scalambretti (L), Fr. Barra (L)

ESPULSI: al 11’02” del s.t. Hrkac (M) per somma di ammonizioni, al 14’54” del s.t. Motta (L) per somma di ammonizioni

NOTE: al 19’59” del s.t. Micheletto (M) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Salvatore Minichini (Ercolano), Federico Beggio (Padova) CRONO: Simone Pisani (Aprilia)

RISULTATI 10ª GIORNATA

Petrarca Padova-Cybertel Aniene 6-3

Genova-Came Dosson 2-9

Colorax Pescara-Acqua&Sapone 1-6

Italservice Pesaro-Avellino 3-1

Meta Catania-Matera 8-5

Real San Giuseppe-Feldi Eboli 4-2

Lido di Ostia-Saviatesta Mantova 3-6

CLASSIFICA

Acqua&Sapone 24

Italservice Pesaro 17

Feldi Eboli 16

Came Dosson 15

Syn-Bios Petrarca 14

Sandro Abate Avellino 14

Meta Catania 12

Saviatesta Mantova 9

Signor Prestito Matera 9

Cybertel Aniene 8

Real S.Giuseppe 6

Colormax Pescara 5

Todis Lido di Ostia 5

Futsal Genova 3