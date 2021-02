Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta torna alla vittoria: 2-1 al Matera

MANTOVA Sussulto Mantova. La squadra di mister Jeffe torna alla vittoria con il 2-1 inflitto al Matera e smaltisce così la rabbia per il pareggio beffardo di martedì scorso col Came Dosson. Ora, dall’alto di una classifica più tranquilla, può guardare con fiducia alla prossima sfida casalinga contro il Real San Giuseppe, recupero della 9ª giornata, in programma mercoledì.

SAVIATESTA MANTOVA-MATERA 2-1

RETI pt 15’16” Micheletto; st 1’18” Petrov, 15’46” Garrido.

SAVIATESTA MANTOVA Savolainen, Suton, Bueno, Hrkac, Petrov, Leo Carello, Danicic, B. Gumeniuk, Baroni, Micheletto, De Bail, O. Gumeniuk, Solosi, Conti. All.: Jeffe.

SIGNOR PRESTITO MATERA Weber, Neto, Galliani, Santos, Wilde, Garrido, Pulvirenti, Perrucci, Ramon, Arvonio, Bizjak, Romagnoli, Strippoli, Nucera. All.: Nitti.

ARBITRI Chiara Perona (Biella), Elena Lunardi (Padova). Crono: Denis Prekaj (Treviglio).

NOTE Ammoniti: Pulvirenti, Bizjak, Neto, Ramon. Espulso Micheletto all’8’56”st per somma ammonizioni.