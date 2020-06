Calcio a 5 Serie A – Kaos, per la panchina in pole Ceppi

MANTOVA Dopo una fase di stallo, il Kaos Mantova si sta muovendo per mettere a posto i tasselli, in vista della prossima stagione. Tante le carte sul tavolo. Prima di tutto l’allenatore. Dopo aver incassato il no di Vanni Pedrini, il dg Cristiano Rondelli si è messo al lavoro per trovare un’alternativa. Tanti i contatti avviati in questi giorni e ieri il primo incontro in città con David Ceppi, tecnico navigato del futsal italiano. Nativo di Perugia, attualmente allena a Viterbo in A2, ma ha già avuto due esperienze importanti a Rieti, nella massima serie. Il capoluogo laziale è una delle piazze principali del futsal italiano. E’ riuscito ad arrivare per ben 2 volte secondo in classifica. Conosce bene il mercato dei giocatori, sia i giovani che i più esperti. Un profilo che piace e caldeggiato, pare, anche dall’ex mister del Mantova, Pino Milella. «E’ il profilo adatto a noi – commenta Rondelli – . Credo che possa essere il valido sostituto di Pino. Con Ceppi si potrebbe dare continuità al nostro progetto». Il detto “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”, vale anche nel calcio a 5. Il Kaos l’ha provato sulla propria pelle, con Pedrini. E volendo qui la montagna da scalare è ancora più ripida. Non tanto sul lato economico, dove pare ci sia già un mezzo accordo. «Per lui significherebbe trasferirsi al Nord ed è giusto che prenda il tempo necessario per pensarci, ma è anche vero che di tempo ne abbiamo poco. Dobbiamo fare la squadra – commenta Rondelli -. Ma io sono fiducioso, mi ha fatto una bella impressione». Ceppi che aveva già dato conferma al Viterbo, dovrà parlarne anche con la formazione laziale, ma il mister umbro ha la possibilità di tornare nella massima serie per togliersi, probabilmente, qualche sassolino dalle scarpe. Con Ceppi, nell’incontro di ieri si è parlato anche di giocatori e sembra esserci una visione d’intenti comune su alcuni profili, che aveva già individuato la società biancorossa. Inoltre venerdì sera, Rondelli ha incontrato il patron Marco Calzolari, al quale è stata presentata l’idea Ceppi. Un nome noto anche all’imprenditore emiliano. Ora la società biancorossa attendere solo la risposta definitiva. Nel caso dovesse rispondere picche, il Kaos potrebbe prendere in considerazione anche una pista croata, che al momento resta ancora riservata.