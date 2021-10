Focusacque: il mosaico del Mincio in 105 scatti

MANTOVA Con la partecipazione di 28 autori e l’invio di 105 scatti, si è conclusa la call fotografica Focusacque promossa dall’ente Parco Regionale del Mincio e dedicata agli ambienti acquatici del Mincio.

Nel ringraziare i partecipanti per aver aderito all’iniziativa, l’ente ricorda che lo scopo della call era quello di produrre una narrazione collettiva sulla straordinaria bellezza e sull’immenso valore della risorsa idrica.

Da questo punto di vista, spiega l’ente, sono stati raggiunti i due obiettivi prefissati: quello di promuovere espressioni artistiche e documentarie che avessero per oggetto l’acqua del reticolo del Mincio, e quello di stimolare esperienze di cittadinanza attiva impegnata a documentare, attraverso l’obiettivo, l’urgenza e la necessità di preservare le risorse idriche nei nostri territori.

Le foto pervenute saranno in parte selezionate per l’edizione 2022 del calendario del Parco mentre altre saranno utilizzate nelle iniziative di comunicazione dell’Ente e valorizzate.