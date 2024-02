Rugby Serie A – Caimani, un’altra vendetta è servita: 34-16 al Paese

VIADANA Anche la seconda vendetta è… servita. Vittoria mai in dubbio per i Caimani Viadana, che grazie a una prova eccelsa dominano la prima frazione contro Paese sul 22-9, per poi allungare nella ripresa e chiudere con un pesante 34-16. Tutto ha funzionato secondo i piani: touch precise, mischie dominanti, una difesa ostinata, passaggi fluidi e precisi e una linea di tre-quarti che ha messo in seria difficoltà gli avversari. Tutto ciò che coach Madero aveva chiesto ai suoi è stato messo in campo.

Un’ottima performance che ha permesso non solo di vincere con bonus offensivo contro un ottimo Paese (attualmente 3° in classifica), ma anche di riscattare la partita dell’andata persa dai gialloneri per un solo punto. I Caimani con questa partita si portano a quota 42 punti e a soli 4 punti dalla quarta in classifica: prossimo appuntamento domenica 25 in trasferta a Casale. «La squadra ha giocato e placcato molto bene – afferma il gm Ulises Gamboa – Non ha con cesso nulla agli ospiti. Ottimo l’atteggiamento e l’approccio alla partita. Possiamo essere contenti, dopo l’amarezza per la sconfitta del Viadana a Rovigo».