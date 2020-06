Cade in moto sulla pista da cross, grave un 15enne

MANTOVA Una salto e poi la rovinosa caduta in sella alla sua moto da cross sul circuito del Migliaretto in via Learco Guerra. Un 15enne di Vigasio (Vr) è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per un grave trauma cranico riportato durante il giro in pista.

Il ragazzo è stato caricato a bordo dell’elicottero ancora cosciente, Sul posto i carabinieri e la Croce Rossa. Le prove sono state interrotte per circa un’ora.