Calcio a 5 Serie A – Mantova, poker d’assi in arrivo dalla Croazia

MANTOVA Movimenti di mercato per il Mantova Calcio a 5. Le indiscrezioni circolate lo scorso week-end, circa il possibile arrivo di un quartetto di giocatori croati, è confermato. Il direttore sportivo Cristiano Rondelli in queste ore sta trattando due giocatori che piacciono molto a mister Despotovic. E sembra sia proprio il mister croato a fare da mediatore.

Il primo obiettivo è Luka Suton, fratello del neoacquisto del Meta Catania. È uno dei punti fermi della nazionale croata e di lui si parla davvero bene. Oltre a Suton, Rondelli sta stringendo il cerchio con il centrale Mirko Hrkac, giocatore croato con passaporto bosniaco e titolare in nazionale. Il Mantova sta lavorando al doppio colpo, in attesa di sviluppi su altri fronti. In particolar modo su due giovani, croati, che hanno terminato da poco i playoff del campionato croato e che piacciono molto a Despotovic.

Insomma, il Mantova è pronto a dare una svolta al mercato, dopo aver chiuso gli arrivi dei due portieri Savolainen e Solosi. Si diceva che i biancorossi si sarebbero concentrati sui talenti dell’est, ma la società virgiliana potrebbe decidere anche d’inserire un pivot sudamericano. Lo scorso anno sbarcò Cabeça e chissà che a breve possano esserci novità anche su questo fronte.

Dunque saranno giorni caldi, anche perché manca ormai un mese all’inizio della preparazione e ci sono ancora tante operazioni di mercato da portare avanti per completare la rosa. Ieri, nel frattempo, è scaduto il termine per le iscrizioni alla Serie A. Il Mantova aveva già inviato tutte le pratiche nei giorni scorsi e ora attende il parere della Co.Vi.So.D. Con l’esclusione del Rieti, possibile il ripescaggio del Genova.