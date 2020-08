Calcio a 5 Serie A – Mantova sempre più slavo: preso l’universale Mirko Hrkac

MANTOVA Continua la campagna “slava” del Mantova Calcio a 5. La società biancorossa ha piazzato un colpo di grandissima esperienza internazionale. Arriva infatti l’universale di nazionalità bosniaca Mirko Hrkac, classe ’91. Fedelissimo di mister Despotovic, Hrkac vanta appunto una grandissima esperienza a livello di nazionale e anche di coppe europee, avendo giocato pure le ultime due edizioni della Champion Futsal League. Nella stagione appena conclusa, ha militato nella squadra allenata dal neo tecnico virgiliano, con cui ha disputato i play off scudetto. Chi l’ha visto giocare lo descrive come elemento polivalente e di sicura affidabilità, dalla grande potenza fisica. Despotovic lo ha voluto perchè in grado di ricoprire più ruoli. Sarà il suo alfiere nello scacchiere biancorosso. «Sono molto felice di seguire il mister in questa avventura italiana – commenta Mirko -. Troverò un campionato di livello molto alto e cercherò come sempre di dare il meglio di me stesso mettendomi a disposizione della squadra». Il mercato del Mantova ovviamente non finisce qui. Tra gli obiettivi il pivot spagnolo Javi Roni (2001) del Rieti; e il bomber venezuelano Rafael Morillo (’92) del Real Arzignano. Intanto la Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato la nuova Serie A a 14 squadre col ripescato Genova. Il Mantova è l’unica formazione lombarda del massimo campionato.