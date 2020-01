Calcio a 5 serie A – Mateus: “Kaos, riprovaci con Pesaro”

Mantova Domani torna in campo il Kaos Mantova, che dopo due sconfitte consecutive contro Acqua e Sapone e Came Dosson, incontra i campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro. Non sarà una gara facile per la squadra di mister Pino Milella: in primis per la forza dell’avversario, in secondo luogo per l’assenza dello squalificato Dimas, oltre al possibile forfait di Poletto.

«Arriviamo a questa sfida – dice il direttore sportivo Cristiano Rondelli – da due ko a testa altissima. Questa prima parte di campionato dimostra che il Mantova se la può giocare con tutte le avversarie. Incontriamo ora Pesaro: la prevendita sta andando bene, molti verranno a vedere il calcio a 5 per la prima volta e noi dobbiamo dare il massimo per ripetere la prestazione dell’andata, quando fermammo i campioni sul 4-4. Allo stesso modo loro vorranno riscattare quel pari. Sarà una bellissima gara».

«I marchigiani verranno sicuramente per vincere – dice l’ex dell’incontro, il brasiliano Mateus Neuhaus Garcia, che da Pesaro in estate è approdato ai virgiliani – noi non possiamo permetterci di perdere punti. Sarà una gara difficile, ma mister Milella ci ha già istruiti su ciò che dobbiamo fare. Penso che sarà un grande match, mi auguro che i nostri tifosi accorrano in gran numero a sostenerci. Abbiamo bisogno anche di loro per caricarci nei momenti di difficoltà». Ancora tanti amici nelle Marche: «Sento spesso il portiere marocchino Younouss, poi Marcelinho che è brasiliano come me, e il paraguaiano Salas, abbiamo coltivato una bella amicizia a Pesaro. Ma in campo saremo semplicemente avversari. Torneremo ad essere gli amici di sempre un secondo dopo il fischio finale. Chi fa più paura? Loro sono tutti fortissimi, nominare solo qualcuno sarebbe ingiusto nei confronti degli altri, temo il collettivo. Del resto, per loro, parlano i numeri. Ma noi non abbiamo timori reverenziali, vogliamo fare bene».