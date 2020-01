Pallavolo B1 f – Nardi Volta gioca mercoledì a San Donà. Bonini: “Servirà una grande prestazione”

Volta Mantovana Il primo impegno ufficiale del nuovo anno per la Nardi Volta slitta di qualche giorno. Non giocherà infatti questo fine settimana, bensì mercoledì prossimo a San Donà di Piave (20.30) contro la seconda squadra dell’Imoco Conegliano, che in classifica precede di tre lunghezze le collinari. Il rinvio si è reso necessario perchè alcune ragazze del team veneto sono in Portogallo con la nazionale azzurra under 17. «Sarà una partita complicata – avverte il coach Federico Bonini (nella foto) – contro avversarie di talento, prestanti sul piano fisico, complete in tecnica e fondamentali. Giocare di mercoledì non è agevole. Serve la massima concentrazione e voglia di lottare su ogni pallone per fare risultato. Domenica scorsa, nel torneo giocato a Trescore Balneario, la squadra ha giocato bene contro la formazione locale, mentre nulla ha potuto in finale contro il Settimo Torinese. Ma si è trattato semplicemente di un utile test per mantenere forma e ritmo partita».