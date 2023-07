Palazzo Mangeri ad Asola, dopo il tetto ecco il lavori per il parcheggio

ASOLA – Il Comune ha destinato la somma di 3.500 euro necessaria per l’affidamento dei lavori di sistemazione straordinaria del parcheggio posto all’interno del cortile di palazzo Mangeri della centrale via Schiantarelli.

«Il cortile interno dello storico palazzo Mangeri – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – è adibito a parcheggio con pavimentazione in stabilizzato che attualmente presenta in diversi punti degli avvallamenti e dei dislivelli, che ne rendono difficoltoso il suo utilizzo. Si è ritenuto pertanto di intervenire in tempi rapidi prima che si verifichino altre problematiche, al fine di livellare la pavimentazione del parcheggio e per appianare le buche con successiva stesura di stabilizzato ad integrazione dell’esistente e si è deciso quindi di affidare per le vie brevi alla ditta specializzata Baresi Cave srl di Asola dotata dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’intervento». Lo storico edificio è stato sede delle scuole medie, ma dal 2009, quando la scuola media ha traslocato nell’attuale sede, l’edificio è rimasto inutilizzato. Nel novembre del 2019 l’ex scuola ha subito un crollo della copertura, causato dalle continue infiltrazioni d’acqua che ha portato al deterioramento della struttura lignea. Nel crollo, una trave di copertura aveva sfondato il soffitto del secondo piano, il canale di gronda era stato lesionato e le infiltrazioni di acqua avevano creato il distacco di parte dell’intonaco del cornicione. I lavori di messa in sicurezza della copertura dello storico palazzo Mangeri sono terminati nei mesi scorsi per una spesa complessiva di poco superiore ai 100mila euro, tutti a carico del finanziamento regionale di 500mila euro concesso al comune per la ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. «Il tetto di palazzo Mangeri – spiega Carminati – è stato rinforzato e messa completamente in sicurezza. I lavori hanno previsto la demolizione controllata della copertura interessata dal crollo e la messa in sicurezza del piano di copertura e del sottotetto. E’ stato eseguito poi il puntellamento del solaio compreso fra il sottotetto e il secondo piano, per la porzione sottostante la copertura in rifacimento e il puntellamento delle travi»