Beccato mentre ruba all’isola ecologica: denunciato

MANTOVA – Stava cercando di rubare del materiale dalla piazzalo ecologica di Scandolara Ravara quando è stato beccato dai carabinieri che, poco dopo, in seguito ad una perquisizione della sua auto, rinvenivano anche della droga. A finire nei guai è stato un 42enne mantovano. Da ulteriori indagini, inoltre, è emerso che l’uomo sarebbe stato il responsabile anche di un furto all’ecopiazzola di Spineda.

Il fatto risale allo scorso 21 aprile quando qualcuno segnalava la presenza di una persona all’interno dell’isola ecologica di Scandolara Ravara. Scattava così la chiamata ai carabinieri che, arrivati sul posto, trovavano il 42enne nascosto tra le vasche di raccolta dei materiali. Erano gli stessi militari a scoprire, poco lontano, un cumulo di materiale metallico che l’uomo aveva poco prima accatastato con l’intenzione di rubarli.

Dopo aver fermato il soggetto i carabinieri procedevano, quindi alla perquisizione della sua auto, parcheggiata poco lontano dalla discarica: all’interno venivano trovati vari oggetti metallici come padelle, tubi e raccordi, rubinetti, telai di zanzariere. Materiale, quello, rubato con ogni probabilità nella mattinata dall’isola ecologica di Spineda. Refurtiva ma non solo: nell’auto dell’uomo i carabinieri trovavano anche un involucro contenente quasi un grammo di hashish, detenuto per uso personale e sequestrato.

Il 42enne veniva così denunciato per furto aggravato e per tentato furto nonché segnalato alla Prefettura di competenza come consumatore di stupefacente. Ritirata, inoltre, la patente di guida.