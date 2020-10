Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, che impresa! Battuti i campioni di Pesaro (4-2)

SALSOMAGGIORE (Pr) Giù il cappello per questo Mantova. La squadra di Despotovic ha battuto 4-2 il Pesaro Campione d’Italia. È una vittoria storica per la società biancorossa. Un’impresa, contro una squadra che aveva molti più ricambi e soprattutto giocatori di spessore. Il Mantova ha messo in mostra i suoi gioielli: Savolainen, Danicic e Hrkac. Sono stati loro i protagonisti principali della magica serata.

Nei primi 20 minuti di gioco si è visto un ottimo Mantova. Una squadra fatta di idee: costruite con semplicità, senza alcun timore degli avversari. I virgiliani usano il fisico per arginare la tecnica dei marchigiani. Borruto e Marcelinho incantano, Danicic e compagni ci mettono cuore e grinta. Il Mantova alterna ripartenze micidiali ad azioni manovrate, cercando di finalizzare con Suton, un po’ in ombra nella prima parte di gara. Dopo 8’ arriva il vantaggio del Saviatesta con una bomba da fuori di Danicic che non lascia scampo a Miarelli. La reazione del Pesaro si fa sentire con dei tiri da fuori che non vanno a buon fine. Savolainen con coraggio spaventa gli avversari in uscita, facendo ripartire i suoi. Come al 14’: triangolo Hrkac-Ganzetti-Danicic che sotto porta non sbaglia e porta il Mantova sul 2-0. Una doccia gelata per il Pesaro che si riprende dopo 40’ con una gran giocata di Canal che insacca alle spalle di Savolainen.

Nel secondo tempo ci si aspetta la reazione dei marchigiani che arriva dopo 2’ di gioco. Borruto riporta in pari il risultato e per il Mantova potrebbe essere una doccia gelata. Il Pesaro continua a spingere e il Mantova difende con ordine cercando sempre la ripartenza. Al 6’ Ganzetti si guadagna un fallo da fuori area e Danicic con una bomba riporta in vantaggio il Mantova. Despotovic predica calma, mentre il Pesaro va clamorosamente in affanno. Borruto urla al gol, ma la palla dopo aver toccato la traversa non varca la riga di porta. Il Mantova crede nell’impresa e a 3 dalla fine chiude il match con il gol in contropiede di Hrkac. Suona la sirena e Rondelli porta le braccia al cielo.

Despotovic fa festa con i giocatori a fine gara: «Questi sono i miei eroi – spiega il mister – . Abbiamo fatto una grande partita. Ora dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Ho sempre avuto fiducia in questi giocatori, so cosa possono dare. Abbiamo giocato con fiducia e siamo riusciti a portare a casa la gara. Oggi ci siamo fatti conoscere. Questa è una squadra che lotterà. Siamo una società seria». Ora il meritato riposo e poi da domani di nuovo al lavoro per preparare la seconda gara di campionato, in casa contro il Meta Catania. Martedì l’arrivo di Petrov.

ITALSERVICE PESARO-SAVIATESTA MANTOVA 2-4 (pt 7’23” e 14’12” Danicic (M), 14’55” Canal (P); st 2’59” Borruto (P), 6’23” Danicic (M), 17’33” Hrkac (M))