Calcio Promozione – Castellana-San Lazzaro è una super sfida

CASTEL GOFFREDO Secondo derby consecutivo oggi (domenica 11 ottobre) per la Castellana: dopo quello di domenica scorsa a Casalromano, infatti, oggi al Comunale goffredese è ospite il San Lazzaro. Il preludio (la vittoria di domenica per 2-3) è un buon viatico per i colori locali. Ma la formazione ospite, appunto il San Lazzaro che lo scorso anno si trovava in Eccellenza, domenica scorsa ha tenuto testa ad una squadra niente male come la Vighenzi (1-1 il risultato finale). Siamo alle primissime battute di un campionato che si presenta complicato per una somma di ragioni, le squadre sono ancora in rodaggio, ma i punti sono già pesanti, come si dice. Soprattutto quelli dei derby. Domenica scorsa l’attacco della Castellana ha funzionato, al contrario di quel che s’era visto con l’Ospitaletto. Probabilmente è dovuto al fatto che la difesa bresciana non aveva lasciato gradi spazi e che palloni giocabili in avanti non ne erano arrivati molti. Mister Cobelli deve rinunciare a Piras, Salardi e Bonometti lasciati a riposo in via precauzionale.

Il San Lazzaro visto domenica ha destato una buona impressione, anche in considerazione del fatto che aveva iniziato la gara con 6 “quote” (in elenco ve n’erano 13). Una valanga di giovani che però si sono fatti rispettare. Del reparto avanzato fa parte anche Badalotti, che ha giocato più da rifinitore che da attaccante. Dietro, Vladov e il portiere Coffani su tutti. Mister Negrini deve rinunciare a Croci e Arcari, con punti interrogativi per Omorogieva e Tommaso Diprima.