Basket A2 femminile – MantovAgricoltura si arrende alla corazzata Crema

MANTOVA Il MantovAgricoltura dà il massimo sul campo amico del Dlf contro l’ambiziosa Crema, ma non riesce nell’impresa e cede 43-60.

Coach Borghi parte con il quintetto formato da Llorente, Antonelli, Bernardoni, Monica e Ruffo. Stibiel risponde con Nori, Capoferri, Caccialanza, Rizzi e Pappalardo. Le sangiorgine dettano i tempi nel primo quarto e comandano fino a 1’ dalla sirena, 11-10, poi una tripla di G. Gatti sul finire regala il parziale alle ospiti (11-13). Ruffo in palla con 4 punti. Nel secondo quarto Pappalardo allunga per l’11-15, ma con una bomba di Marchi San Giorgio vola a -1. Da tre sono in gran serata anche le cremasche: Rizzi e Capoferri firmano il primo break (14-21), poi Pappalardo (16-24). Llorente, poi Bernardoni e Monica ai liberi accorciano a 21-24, Zagni da tre segna il 21-27, mentre Monica sbaglia il suo tentativo dalla distanza sulla sirena. Si va al riposo sul 21-27, che diventa a 29 con Pappalardo a inizio terzo quarto. Anche nel terzo le biancorosse sono costrette a inseguire (25-32). Una super tripla di capitan Antonelli (28-32) dà la scossa alla squadra che infila diversi canestri e si fa sotto a -1 a 2’ dal termine (37-38), tra l’altro con un’altra bomba del capitano. Gatti e Cerri in sospensione riportano Crema sul +5. Il terzo quarto si chiude 40-44. Dieci minuti per ribaltare tutto. Rizzi e Capoferri per il 40-49 e da qui in poi Crema comanda, con San Giorgio che cerca di limare lo svantaggio, ma ormai è tardi. Crema può gestire: a 3’ dal termine è a +14. Altri punti, poi la sfida si chiude 43-60.