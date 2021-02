Calcio a 5 Serie A – Saviatesta sconfitto nella bolgia di Nocera

MANTOVA Al bivio tra la rincorsa ai playoff e il rischio di dover lottare per non retrocedere, il Saviatesta purtroppo ha imboccato la strada sbagliata, perdendo a Nocera, contro il Real San Giuseppe, la seconda partita di fila. I virgiliani, dopo il momentaneo vantaggio, si sono fatti schiacciare dagli avversari e non sono più riusciti a tornare in partita. E’ finita 7-4 e la sconfitta è meritata. Va però rimarcato il clima ostile (eufemismo) in cui si è giocato, con tanto di ululati di scherno contro i biancorossi da parte del numeroso pubblico presente al PalaCoscioni, alla faccia delle norme anti-Covid.

REAL SAN GIUSEPPE-SAVIATESTA MANTOVA 7-4 (4-2 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Montefalcone, Duarte, Alex, Guedes, Elisandro, Chano, Napolitano, Rahou, Follador, Imparato, Sababti, Portuga, Molitierno, Lepre. All. Fernandez

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Suton, Titon, De Bail, Petrov, Jeffe, Bueno, Carletti, Carello, Micheletto, Baroni, Ganzetti, Gumeniuk, Solosi. All. Jeffe

MARCATORI: 8’55” p.t. Micheletto (M), 9’12” Portuga (RSG), 11’34” Guedes (RSG), 14’56” Sababti (RSG), 17’07” Alex (RSG), 18’44” De Bail (M), 9’56” s.t. Elisandro (RSG), 12’45” Titon (M), 13’39” Alex (RSG), 16’19” Alex (RSG), 18’56” Suton (M)

AMMONITI: Baroni (M), De Bail (M), Sababti (RSG)

ARBITRI: Donato Lamanuzzi (Molfetta), Luca Michele De Candia (Molfetta) CRONO: Giovanni Vitolo Ferraioli (Castellammare di Stabia)