Calcio Terza Categoria – Don Bosco cambia: via Avona, torna Giancarlo Bassi

MARCARIA Cambio in panchina per il Don Bosco: Giancarlo Bassi è il nuovo allenatore, prende il posto di Cristian Avona. Nel campionato di Terza cremonese la squadra marcariese è reduce dalla netta sconfitta casalinga per 6-0 col Ciria. Domenica prossima beneficerà altro turno casalingo col Tre Ponti: la gara contro i cremonesi chiude gli impegni dell’andata.

«Spiace per Avona – dice il presidente Culatina – forse fra la squadra e l’ex allenatore non c’era più sintonia, nelle ultime gare abbiamo incassato parecchie reti, la retroguardia va meglio assestata. Ora pensiamo a vincere la prossima partita, poi durante la sosta Bassi ci metterà del suo per rendere più coeso il gruppo in vista del ritorno. Giancarlo ha tanta passione, è un mister dalla lunga esperienza, che ha militato in società per tanti anni. Secondo noi era la figura adatta per superare questo difficile momento. Non ci è voluto molto a convincerlo a tornare: conosce l’ambiente e ci è sempre rimasto vicino, auguriamoci che da parte della squadra si evidenzi l’auspicato salto di qualità. Nel mercato di riparazione vedremo se saremo in grado di ottenere dei rinforzi. Ma prima affrontiamo il Tre Ponti».