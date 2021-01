Calcio a 5 Serie A – Saviatesta sfida Pesaro al NeoLù per bissare l’exploit dell’andata

MANTOVA Si apre oggi il girone di ritorno del massimo campionato di Calcio a 5 e il Saviatesta sfida al Neolù (ore 17) l’Italservice Pesaro, ovvero la squadra che ancora ha cucito lo scudetto sulle maglie avendo vinto l’ultimo titolo assegnato nel 2019. Una missione impossibile, se guardiamo la classifica, eppure il Mantova è stato capace di battere i marchigiani nel turno inaugurale del torneo e contro le big ha sempre giocato alla pari. Pesano piuttosto, sulla precaria situazione di classifica, le sconfitte rimediate a Pescara contro il Colormax e soprattutto quella di domenica scorsa in casa contro l’Aniene. Anche l’Italservice arriva da una sconfitta, contro il Catania, ed è distante ben nove lunghezze dalla rivale storica Acqua&Sapone, che ieri ha inaugurato il ritorno battendo l’Avellino 5-1. Pesaro non può quindi permettersi altri passi falsi e questa non è una bella notizia per il Saviatesta, che dovrà fare a meno anche oggi di Gaspar, il quale sconta la seconda giornata di squalifica. Il match sarà trasmesso sulla rete nazionale Well Tv, canale 231 del digitale terrestre, grazie all’accordo raggiunto proprio l’altro ieri. Una vetrina importante, per i virgiliani, decisi ad onorare al meglio l’impegno e a strappare un risultato positivo per chiudere in bellezza un ciclo di partite che non è stato certamente fortunato.

Per quanto riguarda le altre gare di giornata, grande attesa per Feldi Eboli-Petrarca, due belle realtà del campionato, mentre il Real San Giuseppe ospita il pericolante Colormax Pescara. Il turno sarà aperto da un vero e proprio scontro salvezza, Lido di Ostia-Genova (ore 16), e si chiuderà stasera con un’altra sfida delicata tra Matera e Aniene. E Matera sarà la prossima trasferta del Mantova, visto che quella a Catania della seconda di ritorno in programma l’8 è slittata al 19 gennaio. Prima di quella gara, dunque, i biancorossi andranno appunto nella Città dei Sassi il 12 per giocare il recupero della 7ª giornata e sabato 16 affronteranno l’Avellino in casa nella 3ª di ritorno. Il gennaio di fuoco dei biancorossi si concluderà il 23, a Roma, con il retour match con la Cybertel.

Ricordiamo infine che l’Assemblea Elettiva della Divisione Calcio a 5 è in programma lunedì prossimo, 11 gennaio, a Roma all’Hotel Holiday Inn Eur Parco dei Medici di viale Castello della Magliana.