Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, tour de force per la salvezza. Donadoni: “A Treviso è l’ultima spiaggia”

Mantova Cinque partite per raddrizzare una stagione fin qui stregata. Un tour de force (dal 17 aprile si giocherà ogni quattro giorni) per provare ad acciuffare la salvezza. Il Saviatesta andrà a Ponzano tra sei giorni per affrontare la Came Treviso. Lo scontro serale (20.30) di venerdì prossimo sarà l’ennesimo match salvezza, una sorta di ultima spiaggia. «Sappiamo che ci aspetta una gara molto difficile – afferma il laterale Felipe Donadoni – dovessimo vincerla, saremmo ancora in corsa per mantenere la categoria. Per noi questa partita rappresenta un’ultima possibilità e abbiamo un solo risultato a disposizione: la vittoria». I biancorossi sono reduci da un periodo di magra: nelle ultime cinque partite hanno raccolto un solo punto. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata un’altra sconfitta, sanguinosa, nello scontro diretto con la Fortitudo Pomezia. «Fisicamente stiamo bene – spiega Felipe – a livello di testa, invece, abbiamo dovuto scuoterci dopo la sconfitta con il Pomezia. Come è normale che sia, il morale era a terra. Purtroppo ci è mancata la giusta cattiveria agonistica. Quella partita era la più importante del campionato. Per me non l’abbiamo affrontata come avremmo dovuto. E c’è ancora tanto rammarico».

La squadra virgiliana è ora al terzultimo posto con 21 punti, in zona retrocessione, a -5 dai play out e a -7 dalla salvezza diretta (a quota 28 c’è proprio il Came). «Ci giochiamo la vita in queste ultime cinque gare – dice ancora Donadoni – tre scontri diretti in trasferta e le sfide casalinghe con L84 Torino e Sala Consolina. Ci aspettavamo una stagione difficile, purtroppo si sta confermando tale anche perchè abbiamo perso un po’ di punti per strada, dopo un buon inizio, ma abbiamo ancora la possibilità di salvarci. Personalmente sono concentrato sul presente, mancano cinque gare e dobbiamo dare tutto. Poi parleremo del mio futuro. Sono abbastanza contento delle mie prestazioni, anche se avrei potuto segnare di più».