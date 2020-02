Calcio a 5 serie A – Un grande Kaos passa a Catania

Catania Uno splendido Kaos Mantova sbanca Catania, ottiene la seconda vittoria consecutiva e si avvicina nuovamente alla zona playoff. Il primo tempo è una sinfonia biancorossa. Anzi, biancazzurra visto che il Kaos indossa ovviamente la livrea da trasferta. Dopo le schermaglia iniziali, il risultato si stappa al 7’: Cabeca conquista palla in pressione alta e, a tu per tu col portiere, scarica il destro sotto la traversa. Altra palla rubata dai virgiliani e Poletto scalda i guantoni a Perez. Raddoppia il Kaos al 9’: Dimas verticalizza per Poletto, il quale resiste alla carica dei difensori e da terra scarica all’indietro per l’accorrente Parrel che fulmina Perez. C’è solo il Mantova in campo. Perez devia sul palo la conclusione di Cabeca. Al 15’ Parrel affonda a sinistra e subisce fallo: lo schema su punizione, con finta di Leleco, innesca il sinistro di Mateus che spedisce la palla all’incrocio: 0-3. Al 17’ Dimas, lanciato a rete, viene steso da Battistoni che rimedia la seconda ammonizione e il cartellino rosso: Leleco si fa parare il tiro libero. Il capitano si fa perdonare un minuto dopo con una puntata mancina che buca Perez per la quarta volta. C’è gloria anche per Ricordi, che vola sul sinistro di Musumeci. Prima della sirena Bocao, servito da Parrel, centra il secondo legno per il Kaos, che va al riposo avanti 4-0.

La ripresa si apre con un salvataggio sulla linea di Kytola sul diagonale di Dalcin. Poi riparte il Kaos. Parrel è imprendibile e Musumeci deve usare le maniere forti: secondo giallo anche per lui e altra superiorità per i virgiliani, ormai padroni del campo. Si torna a uomini pari e su azione d’angolo, al 5’, Cabeca sorprende la retroguardia locale e firma il 5-0. Il Kaos allenta la pressione e il Catania ha una fiammata con Messina, che al 10’ buca Ricordi in scivolata; e un minuto dopo segna direttamente da calcio d’angolo, complice una deviazione: 2-5. Il Kaos sbanda, Milella chiama timeout. La pausa spezza il ritmo al Meta, i virgiliani stringono i cordoni in difesa e conducono in porto la vittoria senza ulteriori affanni.

META CATANIA BRICOCITY-KAOS MANTOVA 2-5 (0-4 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Perez, Rossetti, Battistoni, Musumeci, Dalcin, Messina, Silvestri, Foti, Diane, Tomarchio, Cesaroni, Caamaño, Espindola, Dovara. All. Samperi

KAOS MANTOVA: Ricordi, Kytola, Parrel, Di Guida, Poletto, Bocao, Leleco, Micheletto, Mateus, Rondelli, Dimas, Cabeça, Carletti, Fontaniello. All. Milella

MARCATORI: 7’30” p.t. Cabeça (MA), 9’30” Parrel (MA), 15’15” Mateus (MA), 18′ Leleco (MA), 5’30” s.t. Cabeça (MA), 10′ Messina (ME), 11′ Messina (ME)

AMMONITI: Ricordi (MA), Bocao (MA), Battistoni (ME), Cabeça (MA)

ESPULSI: al 17′ del p.t. Battistoni (ME) per somma di ammonizioni, al 1’33” del s.t. Musumeci (ME)