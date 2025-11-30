A Lunetta il neoeletto consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

MANTOVA In una sala gremita del Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta, in viale Lombardia 14/A, ieri l’assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli, gli educatori della cooperativa Alce Nero e la consulente scientifica Cristina Bertazzoni, hanno presentato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ai genitori dei consiglieri neoletti e alla cittadinanza. Il Ccrr è stato riattivato tre anni fa dall’attuale Amministrazione comunale e ha raccolto sin dall’inizio partecipazione da parte dei giovani nella fascia di età 11-14 anni. Ora, quindi, è pronto a partire un nuovo biennio di lavoro, dopo le elezioni appena concluse, nelle tre scuole secondarie di primo grado Sacchi, Alberti e Bertazzolo. “È grande la soddisfazione di essere qui oggi a presentare il rinnovato Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze – ha commentato l’assessore Pedrazzoli -, essere qui significa infatti che la nostra iniziativa di ripristinare il Ccrr ha incontrato la partecipazione e l’interesse dei ragazzi. Le nuove elezioni si sono svolte in un clima di entusiasmo e condivisione, ringrazio i docenti delle scuole coinvolte e gli educatori di Alce Nero per il grande lavoro svolto. Mi preme ricordare che il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze prevede una costante interazione dei ragazzi eletti con le classi di appartenenza, e la possibilità per le commissioni tematiche di presentare una proposta finale al Consiglio Comunale degli adulti, così da incidere concretamente sull’azione dell’amministrazione e nel contesto cittadino”. L’evento è stato interattivo, affiancando alla presentazione scientifica del metodo di lavoro anche attività per genitori e ragazzi neoeletti, nello spirito che caratterizzerà i lavori delle Commissioni tematiche e la prima riunione del Ccrr che si svolgerà il 13 dicembre.