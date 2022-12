Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta ribaltato dalla regina Lido di Ostia (4-3)

ROMA Si interrompe a due vittorie la striscia positiva del Saviatesta in campionato. A Roma, contro la capolista Lido di Ostia, i virgiliani perdono per 4-3 e scivolano così al sesto posto con 19 punti. Non sono bastate la doppietta di Misael, con in mezzo il gol di Chimanguinho, e la rete di Rinaldin. Nella ripresa Jorginho, ancora Chimanguinho e Lara ribaltano il risultato.

La cronaca. La gara si sblocca all’8’: Misael fredda Di Ponto dopo aver intercettato il passaggio di Jorginho. Non passa neanche un minuto e Misael fa doppietta: riceve da Cabeca e lascia partire un destro potente che si insacca nell’angolino destro basso. Al 18’ Lido di Ostia accorcia con Chimanguinho. Ancora Chimanguinho non arriva sul passaggio di Jefferson, poi c’è un’altra sforbiciata di Chimanguinho, ma Ninz si tuffa e allunga in angolo. Al 12’ Gabriel fa tris: ribaltone di fronte con il numero sei del Mantova che prima sbaglia a tu per tu con Di Ponto e poi, su sviluppi di calcio d’angolo, si fa perdonare. Nella ripresa Misael si divora la tripletta personale: riceve palla da Gabriel e a tu per tu con Di Ponto calcia a lato. Ninz sbarra la strada a Chimanguinho e nega il raddoppio. Ancora Chimanguinho prova con il tocco morbido, ma Ninz non si fa sorprendere. Al 5’ tocco in area con il braccio per Bueno e calcio di rigore per Lido; dal dischetto Jorginho accorcia le distanze. Ninz aveva intuito la traiettoria. Quinto fallo commesso dal Lido; da ora in poi i virgiliani, se subiranno un altro fallo, potranno usufruire del tiro libero. Calcio di punizione battuto da Chimanguinho che trova l’angolo sinistro basso, lasciato scoperto da Ninz e compagni, e pareggia al 7’ della ripresa. Tiro libero per il Mantova a 4’ dalla fine: Barra frana su Ninz. Misael sul punto di battuta spara altissimo e spreca l’occasione del vantaggio. Lara segna a 3’ dalla fine su splendida azione corale del Lido. A 2’ dalla fine coach Milella mette il quinto di movimento, ma il risultato non cambia. A fine match il dg biancorosso Cristiano Rondelli: «Siamo rammaricati per il risultato finale perché abbiamo giocato un buon match. Penso che l’arbitraggio, ogni volta che veniamo qui a Roma, non sia a nostro favore…».