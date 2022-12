Calcio Primavera 4 – Inarrestabile Mantova: a Trieste arriva la quarta vittoria di fila (1-2)

TRIESTE La Primavera del Mantova è ufficialmente decollata. A Trieste è arrivata la quarta vittoria consecutiva, in una partita più temuta del solito. Non solo per la caratura dell’avversario, ma perchè i biancorossi venivano da una settimana di sosta che rischiava di aver spezzato il ritmo. Invece il Mantova è ripartito da dove si era fermato, dominando in lungo e in largo il match e portandosi sul 2-0 dopo mezz’ora con la doppietta di Del Bar. Inutile la rete triestina nei minuti di recupero. «Una grande prova del collettivo – la definisce mister Elvis Abbruscato – . I ragazzi sono stati bravi nella fase di non possesso e nelle ripartenze, dando prova di compattezza». E la classifica sorride: ora il Mantova è sesto.