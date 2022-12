Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta: via Titon, arriva l’azzurro Donin

MANTOVA Parte nella maniera più clamorosa la finestra del mercato di riparazione nel Calcio a 5 (che, facendo riferimento alla Lega Dilettanti, durerà per l’appunto dal 1° al 23 dicembre). Lascia i biancorossi il superbomber e capitano Jeferson Titon, che passa al Verona (sempre in A2, ma nel girone A), fa il percorso inverso, arrivando in riva al Mincio l’universale 24enne Enrico Donin, giocatore già nel giro della Nazionale italiana e molto stimato da mister Pino Milella, che lo ha allenato per due stagioni a Verona. Un addio, quello del bomber brasiliano, che ha fatto molto rumore, ancorché imprevisto fino a qualche giorno fa: la decisione del giocatore carioca di non partire per la trasferta di Roma in Coppa Divisione, dove il Saviatesta ha battuto l’Italpol guadagnandosi l’accesso alla semifinale, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il dg Cristiano Rondelli e Titon non se le sono mandate a dire anche via social nella giornata di ieri, probabilmente perché il brasiliano aveva altre offerte (si parla del Pomezia in A), ma poi l’affare è decollato proprio con Verona. Gli scaligeri quindi portano a casa un superbomber di categoria superiore, il Saviatesta si accaparra un giocatore dalle prospettive rosee. Ora però ci sarà da prendere un altro attaccante, ma non c’è fretta: a giorni potrebbero presentarsi diverse opportunità dalla massima categoria. Intanto potrebbe slittare la semifinale, prevista per il 7 dicembre in casa contro la L84: il Petrarca sembra orientato a presentare ricorso per una presunta irregolarità nel roster della formazione torinese.